إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الأحد، أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية.

وأوضح في حسابه على "فيسبوك" أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.

وكان بوريسوف و3 وزراء من حكومته يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب في وقت سابق.

Въпреки че РЗИ официално ми свали карантината, още в петък отложих всички срещи и публични прояви за предстоящите дни.... Publiée par Boyko Borissov sur Dimanche 25 octobre 2020

المصدر: RT