البرازيل.. امرأة تنجو من الدهس تحت القطار

نجت امرأة برازيلية، يوم الخميس الماضي، في البرازيل، من الدهس تحت القطار، بعد تعطل سيارة، كانت بداخلها إلى جانب زوجها، على سكة القطار.

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وحاول الرجل إزاحة السيارة عن السكة، بعد الترجل منها، وبمساعدة سائق دراجة نارية، ولكنه لم يستطع، ما دفعه إلى الركض بعيدا، تاركا زوجته في السيارة، محاولا النجاة بحياته، قبل أن يأتي القطار ويصطدم بالسيارة، ويدفعها مسافة 50 مترا.

وقالت صحيفة "الديلي ميل": "نجت امرأة في البرازيل (55 عاما)، من الدهس تحت القطار يوم الخميس الماضي، وأفلتت بحياتها، وبقيت على قيد الحياة، بعد أن تعطلت سيارتها على شريط القطار بأحد المزلقانات، ليقوم القطار بدهسها، إلا أنها لم تصب إلا بجروح طفيفة".

وأظهرت كاميرا مراقبة، حسب الصحيفة، لحظة توقف السيارة عند اقترابها من مسار القطار، عند تقاطع في بارا مانسا، صباح الخميس، وبينت أنه عندما انطلق القطار في المسار، نزل رجل من مقعد الراكب الأمامي، وحاول تحريك السيارة للأمام قبل أن يحاول راكب دراجة المساعدة بدفع السيارة، بينما بقيت المرأة داخل السيارة، وأشار الراكب إلى سائق القطار للتوقف، قبل أن يبتعد عن السيارة والمرأة خلفه داخلها، بينما اصطدم القطار بالسيارة، ودفعها لمسافة 50 مترا.

وعولجت المرأة من قبل إدارة الإطفاء، ولم تعان من أية إصابات، وفقا لمواقع إخبارية في البرازيل.

المصدر: "سبق"