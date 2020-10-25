البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 26979 إصابة و432 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام تراجعا طفيفا من ناحية الإصابات والوفيات، إذ أعلن الجمعة عن تسجيل 30026 إصابة و571 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ أكثر من 5 ملايين و353656 مصابا منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156903 حالات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

المصدر: "رويترز"