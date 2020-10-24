البرازيل.. 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام تراجعا طفيفا من ناحية الإصابات، إذ أعلن الخميس عن تسجيل 33862 إصابة و497 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 5.3 مليون منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

المصدر: "رويترز"