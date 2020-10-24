خفر السواحل التركي ينقذ 28 طالب لجوء

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الجمعة، 28 طالب لجوء، في بحر إيجه، مقابل ولاية آيدين غرب البلاد، بعد تعطل محرك قاربهم المطاطي.

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وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن قيادة خفر السواحل تلقت استغاثة من مجموعة من طالبي اللجوء، تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء ديدم بالولاية.

وأرسلت قيادة خفر السواحل قاربا لعناصرها، لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وإنقاذهم من الغرق، وتمت إحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية، بعد استكمال الإجراءات الرسمية بحقهم.

المصدر: "الأناضول"