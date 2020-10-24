 
مباشر

خفر السواحل التركي ينقذ 28 طالب لجوء

أخبار العالم

خفر السواحل التركي ينقذ 28 طالب لجوء
Reuters UMIT BEKTAS
خفر السواحل التركي ينقذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0bm

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الجمعة، 28 طالب لجوء، في بحر إيجه، مقابل ولاية آيدين غرب البلاد، بعد تعطل محرك قاربهم المطاطي.

إقرأ المزيد
خفر السواحل التركي ينقذ 232 من طالبي اللجوء
خفر السواحل التركي ينقذ 232 من طالبي اللجوء

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن قيادة خفر السواحل تلقت استغاثة من مجموعة من طالبي اللجوء، تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل قضاء ديدم بالولاية.

وأرسلت قيادة خفر السواحل قاربا لعناصرها، لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وإنقاذهم من الغرق، وتمت إحالتهم إلى مديرية الهجرة في الولاية، بعد استكمال الإجراءات الرسمية بحقهم.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا