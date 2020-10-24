الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان في 10 يناير

حددت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في 10 يناير 2021.

وقال المكتب الصحفي للجنة الانتخابات المركزية: "بقرار من لجنة الانتخابات المركزية، ستجري الانتخابات الرئاسية في 10 يناير".

وكان الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف، الذي استقال قبل أيام، قد فرض حالة الطوارئ وأمر الجيش بالانتشار في العاصمة بيشكيك، وسط اضطرابات نتجت عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من أكتوبر ورفضت المعارضة نتائجها.

وتولى صادر جباروف، الذي أخرجه أنصاره من السجن وانتخبه البرلمان سريعا رئيسا للوزراء، تولى الرئاسة بعدما رفض رئيس البرلمان كانات بك عيساييف، الذي يعتبر الأول بعد الرئيس في ترتيب السلطة بموجب الدستور، في جلسة البرلمان يوم الجمعة الاضطلاع بسلطات الرئاسة.

المصدر: وكالات