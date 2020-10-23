لافروف: روسيا تتابع بارتياح بدء استقرار الوضع في قرغيزستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إن روسيا تتابع بارتياح بدء استقرار الوضع في قرغيزستان، وانتقاله إلى المسار الهادئ.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع نظيره القرغيزي رسلان كازاكباييف: "تابعنا تطورات الوضع بقلق، ونلاحظ بارتياح أنه يتجه في الوقت الحالي في مسار هادئ".

وتابع لافروف القول، إن روسيا تأمل في تعميق التحالف والشراكة مع قرغيزستان مع التمسك بروح الاستمرارية.

وقال الوزير الروسي: "نتمنى أن نستمر في التعاون البناء، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحادات التكاملية، وفقا لروح الاستمرارية التي ميزت علاقاتنا دائما، بغض النظر عن الأحداث في هذه الدولة أو تلك".

وأضاف لافروف: "سنناقش خططنا اليوم، لتعميق علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات".

المصدر: تاس