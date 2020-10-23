طيار أمريكي سابق متحدثا عن تجربته مع طائرة "ميغ - 23": رائعة وذكية بشكل مدهش

روى أحد قدامى الطيارين في سلاح الجو الأمريكي انطباعاته عن المعارك التدريبية التي نفذها مع طائرات "ميغ – 23".

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وذكرت مجلة "Popular Mechanics" أن القوات الجوية الأمريكية حصلت خلال الحرب الباردة على عدد من الطائرات السوفيتية الحربية لأغراض تدريبية.

وأوضحت المجلة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اشترتها أو استأجرتها من دول مثل إسرائيل والصين ومصر وإندونيسيا.

وسُلمت هذه الطائرات بعد ذلك إلى سلاح الجو الأمريكي، وقام خبراء بترجمة تعليمات التشغيل، وتدريب أفضل الطيارين على قيادتها.

وشارك هؤلا الطيارون في أوقات لاحقة في تدريبات على المعارك الجوية مع المقاتلات الأمريكية.

وشارك بول وودفورد، وهو طيار سابق كان يقود طائرة "إف – 15"، في مثل هذه التدريبات، وقاد طائرة "ميغ – 23" السوفيتية.

وتحدث الطيار الأمريكي عن تجربته مع المقاتلة السوفيتية، ووصفها بأنها "رائعة وذكية بشكل مدهش".

وكشف أن الطائرة "ميغ – 23" تتميز بصعوبة اكتشافها نظرا لصغر حجمها، وهي أيضا هدف صعب بالنسبة لمدفع الطائرة المعادية.

المصدر: voennoedelo.com