بريطانيا تسجل انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 21242 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، بانخفاض طفيف عن الحصيلة القياسية المسجلة يوم الأربعاء.

وسجلت بريطانيا يوم الخميس أيضا 189 حالة وفاة بين من تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الـ28 الأخيرة.

إقرأ المزيد

وكانت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا يوم الأربعاء 26688 حالة، وعدد الوفيات 191 حالة.

وقد وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 810 آلاف و467 إصابة، وحصيلة الضحايا إلى 44347 شخصا.

المصدر: وكالات