أثينا تصدر رسالة "نافتكس" مضادة بشأن التنقيب التركي وأنباء عن حادث بين فرقاطة يونانية و"أوروتش رئيس"

وضعت اليونان سفنها الحربية في جنوب شرقي بحر إيجه في حالة التأهب، على خلفية قرار تركيا تمديد فترة أعمال التنقيب في منطقة تعتبرها أثينا تابعة لجرفها القاري.

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وأصدرت البحرية اليونانية اليوم الخميس رسالة مضادة عبر نظام التكلس الملاحي البحري الدولي "نافتكس"، ردا على رسالة أخرى أعلنت فيها تركيا عن تمديد مهام التنقيب التي تنفذها ثلاث سفن منها "أوروتش رئيس" في المياه بين جزيرتي كاستيلوريزو ورودوس حتى 27 أكتوبر بدلا عن 22 أكتوبر كما كان مقررا أصلا.

وشددت البحرية اليونانية في رسالتها على أن أعمال التنقيب التي تنفذها تركيا في المنطقة المتنازع عليها "غير مرخص بها وغير قانونية".

وأفادت تقارير صحفية بأن البحرية اليونانية رفعت درجة تأهب قواتها في المنطقة إلى "البرتقالية"، عندما اقتربت "أوروتش رئيس" بمسافة 14 كيلومترا عن كاستيلوريزو الواقعة قرب البر الرئيسي التركي.

ونشرت وزارة الدفاع اليونانية الأربعاء الماضي صورا تظهر ما تم وصفه بـ"الجدار الحامي" المؤلف من السفن الحربية المعنية بحماية المنطقة المتنازع عليها.

وحسب التقارير، تعمل أكثر من 60 سفينة حربية يونانية حاليا في المنطقة على متابعة تحركات "أوروتش رئيس".

ونشر تلفزيون يوناني تقريرا غير مؤكد زعم وقوع احتكاك بين فرقاطة تركية و"أوروتش رئيس" قبالة كاستيلوريزو، مدعيا أن الفرقاطة منعت سفينة التنقيب التركية من الاقتراب من سواحل الجزيرة.

ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر سفينة حربية يونانية و"أوروتش رئيس" تبحران على مسافة قريبة من إحداهما الأخرى، ولم يتسن التأكد من صحة الخبر.

وأفاد مراقبون يونانيون بأن "أوروتش رئيس" تقترب مجددا من سواحل الجزيرة.

المصدر: وكالات