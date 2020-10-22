تحطم طائرة تدريب قرب اسطنبول

أصيب طيار طائرة تدريب بجروح بعد تحطمها صباح اليوم الخميس قرب اسطنبول، حسبما أعلنت السلطات المحلية التركية.

وقال بيان صدر عن إدارة محافظة اسطنبول إن "طائرة تدريب أقلعت من مطار هزارفن أحمد جلبي باسطنبول، تحطمت أثناء الهبوط بسبب عطل في المحرك".

وأضاف البيان أنه تم انتشال الطيار المتدرب من حطام الطائرة مصابا بجروح، ونقله رجال الإنقاذ بمروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج".

İstanbul'da eğitim uçağı düştü, pilotaj öğrencisi yaralı kurtarıldı https://t.co/74AXO0PVBipic.twitter.com/D56K0CPd5D — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 22, 2020

#Canlı: Büyükçekmece gölü kıyısında bir eğitim uçağı, boş araziye düştü https://t.co/2VCJ1dxXgC — AA Canlı (@AACanli) October 22, 2020

المصدر: وكالات