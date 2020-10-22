أوباما: أعتقد أنني دفعت في مراهقتي ضرائبا أكثر مما دفع ترامب وهو رئيس

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي قالت تقارير إعلامية أمريكية إنه كان يتهرب من دفع الضرائب.

وقال أوباما خلال فعالية مؤيدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا: "كانت وظيفتي الأولى في سلسلة مطاعم (باسكن روبنز)، وكان عمري 15 عاما. أعتقد أنني دفعت ضرائب أكثر من ترامب في سنته الأولى كرئيس، فقط من خلال بيعي للآيس كريم حينها. كيف يكون ذلك ممكنا؟".

كما اتهم أوباما ترامب بعدم أخذ منصبه على محمل الجد، وقال: "هذا ليس أحد برامج تلفزيون الواقع... إنه الواقع".

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن ترامب "لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية