عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" في مدينة اسطنبول

شنت قوات الأمن التركية في مدينة اسطنبول، يوم الأربعاء، عملية أمنية ضد تنظيم "داعش".

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في اسطنبول بدأت عملية أمنية لضبط المشتبه في قيامهم بأنشطة باسم التنظيم.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية تشارك فيها وحدات العمليات الخاصة، حيث تستهدف عددا من العناوين المحددة.

وأفادت المصادر بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط آخرين.

المصدر: الأناضول