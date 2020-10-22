كولومبيا.. القبض على قائد إحدى أخطر العصابات المسلحة

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن إلقاء القبض على ريتشار أرليه دياز الملقب بـ "الكندور"، قائد عصابة "لوس بيلوسوس" المسلحة الناشطة بشمال كولومبيا.

وكتب دوكي عبر "تويتر"، يوم الأربعاء: "في ضربة قوية إلى الجريمة المنظمة من قبل الشرطة، تم في مدينة سانتياغو بولاية نورتي دي سانتاندير القبض على ريتشار أرليه دياز أو "الكندور"، القائد المفترض لجماعة (لوس بيلوسوس)، وهو متورط في اغتيالات الشخصيات الاجتماعية بشمال شرقي البلاد".

Este delincuente también es responsable de otros delitos como concierto para delinquir y terrorismo. Su organización ilegal está señalada de narcotráfico y extorsiones en esta región. Se pone fin a 17 años de actividad ilegal y terror. (2/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 21, 2020

وأضاف دوكي أن الشخص المذكور مسؤول عن هجمات إرهابية في المنطقة، وأن عصابته متورطة في تهريب المخدرات وأعمال الابتزاز.

🇨🇴 Fue capturado Richar Arley Díaz, alias ‘Cóndor’, máximo cabecilla de 'Los Pelusos'. 👉 pic.twitter.com/43NlkdjxZ0 — Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) October 21, 2020

وتولى أرليه دياز قيادة العصابة التي يبلغ عدد أعضائها نحو 400 مسلح، في عام 2019 بعد وفاة زعيمها السابق.

وكانت السلطات الكولومبية تعتبره أحد أخطر المجرمين في البلاد وعرضت مكافأة قدرها نصف مليون دولار مقابل المعلومات عنه، حيث كانت عصابته تمارس نشاطها منذ نحو 17 عاما بشمال وشمال شرقي كولومبيا.

المصدر: RT + نوفوستي