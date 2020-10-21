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واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن عنصرين في "حزب الله"

أخبار العالم

واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن عنصرين في
Reuters
صورة تعبيرية
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عرضت وزراة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل الى 5 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات عن عنصرين في "حزب الله" اللبناني.

ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدتين اثنتين، أعلن فيهما عن "تقديم مكافأة مالية تصل الى 5 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات عن خليل يوسف حرب، مستشار مقرب لزعيم حزب الله وتولى قيادة عملياته في فلسطين".

 كما عرض المبلغ نفسه لـ"كل من يقدم معلومات عن هيثم علي طبطبائي قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن".

المصدر: RT

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