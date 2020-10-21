الكشف عن نوعية الذخائر "الذكية" التي تستخدمها الطائرات المسيرة التركية

أكد مراد إيكينجي، المدير العام لشركة "روكيتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ، أن الأيام أثبتت أهمية برنامج بلاده الخاص بتطوير الطائرات المسيرة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إيكينجي قوله إن طائرات "بيرقدار" وفرت قدرات للجيش التركي "خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مختلف الجبهات، ومناطق الصراع"، في إشارة للدور الذي قامت به مؤخرا في ليبيا، وفي قره باغ حاليا.

وذكر المسؤول في الصناعات الحربية التركية أن السلاح الرئيس الذي تستخدمه الطائرات المسيرة التركية هو من فئة الذخائر الذكية صغيرة الحكم من طرازي "مام – إل" و"مام – سي".

ولفت إلى أن هذا السلاح "يتميز بدقة الإصابة، وبقوة الضربات الصاروخية، بشكل فعال في العديد من الجبهات".

وكشف إيكينجي أن شركته تمكنت من إدخال تحسينات هامة، وطورت هذا النوع من الأسلحة الذكية، مستفيدة في ذلك أيضا من الأداء، والمعلومات التي تم الحصول عليها من ساحات المعارك.

ورصد أن قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم في تركيا "شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا"، مضيفا أنه أيضا "أحدث فارقا كبيرا عن نظرائه في عدد من دول العالم، وأصبح قادرا على تغيير مجرى الحرب".

وأشاد مجددا بالذخائر الذكية صغيرة الحجم، مشيرا إلى أنها "أثبتت كفاءة عالية من الناحية التشغيلية. كما أنها تمتعت بمستوى عال جدا من الكفاءة، خلال فترة استخدامها من قبل القوات المسلحة التركية".

وأفاد إيكينجي بأن شركته "تواصل العمل من أجل إدخال المزيد من التطوير في الجودة، والأداء إلى قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، لاسيما على الإصدارات الأكثر تقدما من طرازي (مام – إل) و(مام – سي) في الطائرات المسلحة دون طيار من طرازي (آقنجي)، و(آقسنقر)".

المصدر: تركيا الآن