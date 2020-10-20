رئيس الوزراء الإيطالي يدعو نظيره الإسباني للسعي معا لتحقيق الاستقرار في ليبيا ولبنان

دعا رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، إلى السعي معا للمساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا ولبنان.

وقال كونتي، مخاطبا منتدى الحوار الإيطالي - الإسباني في العاصمة روما، إنه "يتعين علينا أن نعمل على المساهمة في استقرار مناطق مثل ليبيا ولبنان".

ومن المزمع أن يجتمع كونتي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فائز السراج بالعاصمة روما يوم الخميس القادم.

كما كان كونتي قد أكد خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت على وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.

وشدد على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، عارضا مساعدات من روما في أعقاب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية