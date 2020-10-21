مقتل شخص في اشتباكات مع انتظار غينيا نتيجة انتخابات الرئاسة

قال وزير الأمن في غينيا، يوم الثلاثاء، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب كثيرون في اشتباكات جديدة بين مؤيدي رئيس البلاد ألفا كوندي، ومؤيدين لزعيم المعارضة سيلو دالين ديالو.

وقال الوزير دامانتانغ ألبرت كامارا، إن الاشتباكات اندلعت في كيسيدوجو التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كوناكري، بعد أن أعلن ديالو الاثنين فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 أكتوبر.

وأضاف كامارا: "قتل شخص وأصيب العديد بينهم ضباط شرطة تدخلوا"، مشيرا إلى أنه تم إعلان حظر التجوال في المنطقة.

وأثار إعلان ديالو الفوز في الانتخابات قبل استكمال العملية الرسمية لفرز الأصوات من قبل اللجنة الانتخابية، مخاوف من تصاعد أعمال العنف في ظل الأجواء المتوترة التي أعقبت الانتخابات.

وذكرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن قرار كوندي (82 عاما) بالسعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة، بعد إجراء استفتاء دستوري أنهى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، أثار اضطرابات اتسمت بالعنف خلال العام الماضي لقي فيها ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بمزاعم ديالو بالفوز، وذلك في بيان مشترك مساء الاثنين، ووصفوها بأنها "مؤسفة".

وفي أعقاب إعلانه الفوز، تدفق أنصار ديالو إلى شوارع المدن التي يتمتع فيها بدعم كبير محتفلين بفوزهم المزعوم، وهو ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن قتل فيها 3 حسبما قال ديالو.

المصدر: رويترز