السلطات النيجيرية تفرض حظر تجول "على مدار الساعة" في لاغوس وتنشر الشرطة

فرضت السلطات النيجيرية حظرا للتجول على مدار الساعة في ولاية لاغوس، لمواجهة احتجاجات ضد مزاعم عن "وحشية الشرطة".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة إن رئيس الشرطة الوطنية أمر أيضا بنشر فوري لقوات مكافحة الشغب في أعقاب تصاعد الهجمات على منشآت الشرطة.

وقال بوييجا أكوسيلي المتحدث باسم ولاية لاغوس، إن "حظر التجول لن ينتهي غدا" وأوضح أنه سيكون على مدار الساعة ليلا ونهارا، وأنه لأجل غير مسمى، وأكد أن "أحدا لن يتحرك إلى أن نرفع حظر التجول".

وبعد الإعلان هرع السكان في عاصمة البلاد التجارية لتخزين المواد الغذائية، ونفدت مخزونات السلع الرئيسية كالطماطم والبيض في بعض المناطق.

وقال حاكم الولاية باباجيدي سانو-أولو إن حظر التجول سيسري في جميع أنحاء الولاية، بما فيها مدينة لاغوس، أكبر مدينة في أفريقيا والتي يقطنها 20 مليون شخص، وإن العاملين الأساسيين فقط هم المستثنون في هذا الحظر.

وأضاف أن حظر التجول فرض مع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وذلك بعدما كانت قنوات إخبارية تلفزيونية ذكرت أن نيرانا أضرمت في مركز للشرطة بمنطقة أوريلي إيجانمو في لاغوس اليوم الثلاثاء.

وكان آلاف النيجيريين خرجوا شوارع البلاد في حدث تكرر يوميا على مدى نحو أسبوعين للمطالبة بوضع حد لما يزعم أنها وحشية الشرطة.

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وأطلقت الشرطة في وقت سابق من الاحتجاجات النار على المتظاهرين في مناطق من لاغوس، كما هاجمت "عصابات مسلحة" المتظاهرين في لاغوس وفي العاصمة أبوجا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 15 على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقطع مصور ظهر فيه ما قيل إنه ضابط في الشرطة وهو يقتل رجلا في ولاية دلتا، وقد نفت الشرطة صحة الحادث.

المصدر: رويترز