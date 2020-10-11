نيجيريا.. حل شعبة مكافحة الرشى بعد احتجاجات على أساليبها الوحشية

أمر قائد الشرطة النيجيرية بحل الوحدة الخاصة بمكافحة الرشى "سارس" على أن ينفذ القرار فورا، حسبما جاء في بيان صدر اليوم.

وجاء قرار حل الشعبة المذكورة، بعد أيام من احتجاجات في أنحاء البلاد تتهمها بالوحشية "استجابة لرغبة الشعب النيجيري".

واندلعت الاحتجاجات بعد انتشار مقطع فيديو الأسبوع الماضي، قيل إنه لأعضاء في الوحدة وهم يقتلون بالرصاص رجلا في ولاية دلتا.

ولاقت الأساليب العنيفة للوحدة تنديدا من جانب النيجيريين منذ سنوات، خاصة من الشبان الذين يتهمون ضباطها باستهدافهم وضربهم وابتزازهم بشكل متكرر.

المصدر: رويترز