فرنسا تنوي معاقبة "مؤججي الكراهية عبر الإنترنت" بعد مقتل معلم التاريخ

قال رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستيكس اليوم الثلاثاء إنه يريد التعامل مع موضوع "الكراهية عبر الإنترنت" من خلال تجريم نشر بيانات شخصية على الإنترنت قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.

وأضاف خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة: "لم يعد بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام إطلاق العنان للكراهية على الشبكات الاجتماعية".

وجاءت تصريحات كاستيكس بعد تداول مقاطع فيديو على "فيسبوك" تندد بسلوك معلم التاريخ صموئيل باتي الذي نشر رسوما مسيئة للنبي محمد في معرض الحديث عن حرية التعبير.

يذكر أن باتي قتل في مدينة كونفلان سان أونورين بالقرب من باريس بعد أن عرض الرسوم، واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جريمة قتل المعلم عملا إرهابيا.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية