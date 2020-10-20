أرمينيا ترى أنه لا ضرورة لتدخل عسكري روسي في قره باغ

أعلن رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، أنه لا يرى ضرورة لتدخل روسيا عسكريا في النزاع الجاري في إقليم قره باغ.

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وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء، قال سركيسيان: "فيما يتعلق بروسيا فلا ضرورة لتدخّلها عسكريا، فبإمكان أرمينيا أن تدافع عن نفسها. وبدلا عن إشراك روسيا، فمن الأجدى الحديث عن إخراج تركيا وضرورة منعها من التأثير على سير النزاع".

وبحسب الرئيس الأرمني فقد أظهرت روسيا على مدار عصور أن العلاقات مع أرمينيا تبقى من أولوياتها، وفي الوقت ذاته تحافظ روسيا على علاقات جيدة مع أذربيجان، وهي ليست متورطة في هذا النزاع، على خلاف تركيا، الأمر الذي يسمح لروسيا بأن تقوم بوساطة فيه. لذا فقد ساعدت روسيا، بجهود رئيسها فلاديمير بوتين، ووزير خارجيتها سيرغي لافروف، على التوصل مؤخرا إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في قره باغ، وفقا للرئيس الأرمني.

وحمل سركيسيان باكو المسؤولية عن خرق هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بموسكو في 10 أكتوبر، بعد مفاوضات مطولة خاضها وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة لافروف، معتبرا إن أذربيجان تريد أن تحل النزاع حلا عسكريا، بما في ذلك بسبب وجود تركيا الساعية وراء أهدافها الخاصة في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك