رئيس أرمينيا يناشد الاتحاد الأوروبي والناتو لـ"الضغط على تركيا"

دعا رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى ممارسة الضغط على تركيا لوقف تدخلها في نزاع قره باغ، بحسب رأيه.

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ونقل الموقع الرسمي لرئيس الدولة قوله، اليوم الاثنين: "أدعو الجميع في بروكسل إلى ممارسة الضغط على تركيا، فهم الذين يتعين عليهم في المقام الأول أن يحددوا ما يمكن قبوله، لأن تصرفات تركيا ستضر بالناتو وسمعته وفكرته الرئيسية أنه حلف أنشئ للدفاع من الأعداء".

واعتبر سركيسيان أن تدخل تركيا في النزاع الجاري في قره باغ إلى جانب باكو سيغير الوضع الجيوسياسي لجنوب القوقاز مع تحويل أذربيجان إلى جسر بالنسبة لأنقرة في طريقها إلى منطقة أوسع وتأثيرها على شبكة أنابيب النفط.

وحذر الرئيس الأرمني من خطورة تواجد "الإرهابيين السوريين" في أذربيجان، موضحا أن هؤلاء يمكن أن يتحولوا مع مرور الزمن إلى عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سيمثل "تهديدا على أذربيجان وروسيا وأرمينيا وإيران".

واتهم سركيسيان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإحداث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة قائلا: "هناك انطباع أن أردوغان يزرع في كل مكان حواليه حالة من عدم الاستقرار وذلك عبر محوه للظروف القائمة. وتسبح تركيا فيما يبدو براحة نسبية في هذا البحر من عدم الاستقرار، لأن ذلك يسمح بها باللعب مع الجميع".

وتتهم أرمينيا تركيا بالتدخل المباشر في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان، في إقليم قره باغ، بما في ذلك عبر إرسال خبراء عسكريين أتراك إلى باكو وكذلك بتجنيد "مرتزقة" من سوريا وليبيا. وتنفي باكو وأنقرة هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي