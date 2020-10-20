فرنسا تمنح أستاذ التاريخ المغدور وسام "جوقة الشرف الوطني"

أعلن وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكر، أنه سيتم منح مدرس التاريخ، الذي قُتل بوحشية في فرنسا، وسام جوقة الشرف الوطني، بعد وفاته.

كذلك سيحصل معلم التاريخ الراحل على "وسام النخيل الأكاديمي"، وهو أمر رمزي، يمنح للمعلمين وممثلي قطاع التعليم، وستقام مراسم وداعه، مساء غد الأربعاء، في جامعة السوربون.

تجدر الإشارة إلى أن "وسام جوقة الشرف"، وسام فرنسي أنشأه نابليون بونابرت، في 19 مايو 1802، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

وقد أقدم شاب من أصل شيشاني وحصل على اللجوء في فرنسا سنة 2002 على قطع رأس معلم التاريخ صموئيل باتي، يوم 16 أكتوبر، الذي عرض رسوما اعتبرت مسيئة للنبي محمد في الفصل.

وهزت هذه الجريمة فرنسا والرأي العام، وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة تستهدف المتشددين، والتصدي للإرهاب.

المصدر: وكالات