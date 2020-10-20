أوكرانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الوفيات بكورونا

أفادت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء بتسجيل 113 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، في زيادة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.

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وتم خلال اليوم الماضي تسجيل 5469 إصابة جديدة، ارتفاعا من 4766 أمس الاثنين، وذلك بعد العدد القياسي 6410 إصابة يوم السبت الماضي.

ووصلت حصيلة الإصابات في أوكرانيا إلى 309107، منها 5786.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد حذر الاثنين من أن حجرا صحيا صارما سيفرض في البلاد إذا تجاوزت الزيادة اليومية 9,5 ألف حالة، مضيفا أن "الاقتصاد الأوكراني سيتوقف عند ذلك، بما يحمل ذلك من صعاب للجميع".

المصدر: وكالات