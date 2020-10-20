ترامب يكشف من هم خصومه في الصراع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يصارع خصمه الانتخابي جو بايدن فقط، ولكن أيضا شركات التكنولوجيا العملاقة وجماعات الضغط في واشنطن.

وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في ولاية أريزونا:"أنا لست فقط ضد بايدن، أنا أعارض وسائل الإعلام اليسارية وعمالقة التكنولوجيا العالية ومستنقع واشنطن".

يشار إلى أن ترامب يعني بعبارة "مستنقع واشنطن"، جماعة الضغط الصناعي واسع النطاق في العاصمة الأمريكية، الذين يدعون إلى اعتماد هذه القوانين أو تلك لصالح قطاعات وشركات محددة.

المصدر: نوفوستي