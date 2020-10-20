ترامب: شعرت نفسي كما لو أنني "سوبرمان" بعد تناول دواء ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه شعر نفسه كما لو أنه "سوبرمان" بعد تناوله دواء يتضمن مجموعة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد أنتجته شركة "Regeneron".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء الاثنين أمام حشد من أنصاره في ولاية أريزونا: "تناولت دواء Regeneron الذي لم يسمع به أحد قبل 6 أشهر فقط. استيقظت صباح اليوم التالي وشعرت كما لو أنني سوبرمان".

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أنه يتمتع الآن بمناعة من فيروس كورونا المستجد بعد شفائه من المرض في وقت سابق من أكتوبر.

وفي الكلمة ذاتها تعهد ترامب مرة أخرى للأمريكيين بأن الولايات المتحدة ستنتج قريبا لقاحا فعالا ضد المرض، إلا أنه اعتبر أن الفيروس سيتراجع بنفسه حتى دون مصل.

وأعلن ترامب أواخر سبتمبر إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، ونقل الرئيس الأمريكي في حينه إلى مركز "وولتر ريد" العسكري الطبي حيث قضى 3 أيام.

المصدر: وكالات