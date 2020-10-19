إصابة قائد القوات المسلحة السويسرية بفيروس كورونا

أعلن الجيش السويسري أن قائد القوات المسلحة للبلاد، ثوماس سوسلي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه قيد الحجر الصحي.

وأفاد الجيش، في بيان أصدره الاثنين، أن سوسلي تخالط مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وخضع بعد ذلك لفحص خاص برصد المرض أعطى نتائج إيجابية.

وأوضح البيان أن سوسلي يخضع حاليا للحجر الصحي ويعمل من المنزل ولا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا.

وتولى سوسلي، البالغ من العمر 54 عاما، منصب قائد القوات المسلحة السويسرية يوم 1 يناير 2020.

وأعلنت السلطات الصحية السويسرية، الاثنين، تسجيلها 8737 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام ماضية مع رصد 15 حالة وفاة.

ويبلغ العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سويسرا حتى الآن 83159 حالة، بينها 2138 وفاة و53400 شفاء.

المصدر: وكالات