روسيا: مجلس الأمن بحث تشكيل آلية لضمان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي بحث الاثنين تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ بالتركيز على ضمان تطبيق نظام وقف إطلاق النار.

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وقال نيبينزيا، الذي يترأس هذا الشهر جلسات مجلس الأمن: "منذ لحظة التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام به والأمر الأكثر ضرورة الآن يتمثل في ضمان تطبيقه. المسألة الأهم لا تزال تكمن في ضمان مراقبة تنفيذه".

وأشار نيبينزيا إلى أن مجلس الأمن ناقش خلال مشاوراته المغلقة التي عقدت بدعوة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة موضوع تشكيل آلية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ، مشددا على أنه "أبدى وحدة بدرجة كافية في مواقفه".

ولفت إلى وجود تقارير حول مباحثات لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيريه الأذربيجاني والأرمني حول هذه القضية.

وأوضح المندوب الروسي أن إرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى المنطقة سيتطلب انتدابا خاصا من قبل مجلس الأمن، مؤكدا: "هذه العملية ليست سريعة ولا بسيطة".

ولم يستبعد نيبينزيا أن هذه المهمة قد تتولاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا سيما أنها تلعب الدور المحوري في العملية التفاوضية بين أذربيجان وأرمينيا، لكنه بين: "من سيكون هناك وبأي صفة سيعمل مسألة لا تزال قيد المناقشة".

وسبق أن أعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ يوم 27 سبتمبر.

ونشب النزاع في قره باغ عام 1988، على خلفية إعلان الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية.

وفي العام 1991 أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد إنشاء جمهورية قره باغ المستقلة، التي لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

وخسرت القوات الأذربيجانية جراء نزاع مسلح استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على قره باغ و7 مناطق متاخمة، فيما خاضت أذربيجان وأرمينيا بعد ذلك مفاوضات تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتسوية القضية.

المصدر: وكالات