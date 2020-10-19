هيئة بريطانية تطلب إنشاء منظم رقمي وتهدد باتخاذ إجراء ضد Facebook وGoogle

طلبت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة من الحكومة إنشاء منظم رقمي في غضون عام ، وخلافا لذلك ستتخذ إجراءات ضد Facebook و Google.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، أندريا كوزشيلي إنه يستعد لإجراء تحقيقات بشأن عملاقي الإنترنت إذا لم تتصرف الحكومة بالسرعة الكافية للحد من سلطاتهما، موضحا أن هيئة الرقابة ستمنح الحكومة عاما للتوصل إلى نظام تنظيمي للتكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منظم رقمي جديد.

يأتي ذلك بعد أن وجهت لهيئة الرقابة انتقادات لتراجعها عن بدء تحقيقات في السوق وفي قضايا مكافحة الاحتكار بالنسبة لـ Facebook و Google في نهاية دراسة استمرت عاما في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت ، على الرغم من الكشف عن مشكلات خطيرة.

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وقالت هيئة أسواق المال إن هيمنة غوغل وفيسبوك وطبيعة البحث وأسواق الإعلان عبر الإنترنت أعطتهما "ميزة شغل الوظائف التي لا يمكن تعويضها" والتي يجب معالجتها بقوانين جديدة.

ولفت كوزشيلي في بيان الى أن هيئة أسواق المال تدرس مراجع متعددة لتحقيقات السوق - تحقيقات مكثفة تمكن الهيئة الرقابية من التدخل مباشرة في الأسواق - وكانت تناقش قضايا مكافحة الاحتكار المحتملة ضد عمالقة الإنترنت، ليتم تشغيلها بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف أنه "بشكل أساسي، وجدنا مشاكل مع Facebook على وسائل التواصل الاجتماعي، و Google في البحث و Google في تقنية الإعلان، لذلك هناك ثلاثة مراجع محتملة لاستقصاء السوق"، مبينا أن "الإجراء سيكون مزيجا من مراجع مكافحة الاحتكار وتحقيقات السوق".

المصدر: "Financial Times"