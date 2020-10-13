"غوغل" تطلق برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت "غوغل" برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط من خلال تنمية المهارات الرقمية للأفراد، ومساعدة الشركات على التحول الرقمي مع التركيز على قطاعي التجزئة والسياحة.

وتعهدت الشركة في برنامجها "انطلق بقوة مع غوغل"، الذي تصفه بأكبر التزام لها في الشرق الأوسط منذ بدأت العمل في المنطقة قبل 13 عاما، بمساعدة مليون شخص وشركة على اكتساب المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم على الإنترنت بنهاية العام 2021.

يشمل ذلك التدريب على مهارات متقدمة مثل الحوسبة السحابية وتعلم الآلة (machine learning) لنحو 400 ألف مطور، مع التركيز على النساء في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن.

وتستهدف الخطة أيضا تعزيز المهارات الرقمية الأساسية عبر التوسع في برنامج "مهارات من غوغل" من خلال شراكات جديدة تشمل وزارتي السياحة والشباب في مصر ووزارة الاتصالات السعودية وغرفة تجارة وصناعة دبي.

كما يتضمن التعهد منحا مالية قيمتها 1.1 مليون دولار، لتدريب الشركات وأصحاب الأعمال من خلال شراكات مع جهات غير حكومية.

وهناك أيضا قروض بثلاثة ملايين دولار لآلاف الشركات في المنطقة من خلال منصة الإنترنت (كيفا)، منها مليونا دولار لشركات في مصر.

المصدر: "رويترز"