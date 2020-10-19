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عمدة كوبنهاغن يتنحى عن منصبه بسبب التحرش الجنسي

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عمدة كوبنهاغن يتنحى عن منصبه بسبب التحرش الجنسي
Reuters
فرانك جنسن
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قال فرانك جنسن، رئيس بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه سيتنحى عن منصبه بعد أن أتهم بارتكابه عدة حوادث تحرش جنسي.

واتُهم جنسن، البالغ من العمر 59 عاما، في 2004 و2012، بالتحرش بالعديد من الشابات، بينهن ماريا جودمي، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المجلس الإقليمي لمنطقة العاصمة.

حيث قالت في تصريحات إعلامية، إن جنسن تحرش بها في نقابة المحامين في عام 2012، عندما كانت تعمل كسكرتيرة تنظيمية للديمقراطيين في كوبنهاغن.

وشغل جنسن منصب عمدة كوبنهاغن منذ عام 2010، وقبلها كان يشغل أيضا منصب نائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في الدنمارك.

المصدر: وكالات

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