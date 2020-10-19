ترامب وبايدن يناشدان الناخبين مع اقتراب المناظرة الأخيرة

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه بنيفادا الإدلاء بأصواتهم مبكرا، بينما حث منافسه جو بايدن سكان نورث كارولاينا على"الذهاب للتصويت اليوم" مع اقتراب المناظرة الأخيرة.

وذكر مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا أن نحو 27.9 مليون أمريكي أدلوا بالفعل مبكرا بأصواتهم، إما من خلال البريد أو بطريقة مباشرة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويرجع السبب في هذا الإقبال على التصويت المبكر إلى مخاوف بشأن التجمعات الكبيرة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، مع انتشار وباء كورونا الذي أصاب 8.1 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 218 ألفا.

وقال الرئيس الجمهوري ترامب في تجمع انتخابي بكارسون سيتي في نيفادا حيث بدأ التصويت المبكر يوم السبت :"التصويت المبكر جار حاليا، لذا اخرجوا وأدلوا بأصواتكم".

ودعا المرشح الديمقراطي بايدن الناخبين في نورث كارولاينا إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت. ويحتدم التنافس بين ترامب وبايدن في ولاية نورث كارولاينا "المتأرجحة" التي فاز بها ترامب بفارق 3.66 نقطة مئوية في انتخابات 2016.

وهاجم بايدن منافسه ترامب لقول الأخير خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الخطر" فيما يتعلق بجائحة كورونا، وأكد بايدن بهذا الصدد أن معدل الحالات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أشهر. وتابع "الأمور تزداد سوءا ولا يزال هو (ترامب) يكذب علينا فيما يتعلق بوضع الوباء".

ورغم إصابة ترامب بفيروس كورونا وتعافيه منه مؤخرا، إلا أنه سخر من بايدن في نيفادا لنهجه الحذر من الوباء.

وقال ترامب بلهجة ساخرة: "نستمع إلى العلماء!.. إن أصغينا إليهم بشكل كامل، لكنا الآن في بلد يواجه ركودا هائلا".

وردت حملة بايدن سريعا وقال المتحدث باسمها اندرو بيتس: "حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد وتسريح العمال يزداد".

المصدر: رويترز