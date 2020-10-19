تراجع كبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الاثنين، عن تسجيل 108 حالات وفاة و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 86167 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 851227 حالة.

ويعد ذلك تراجعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، حيث أعلنت المكسيك فجر الأحد عن تسجيل 355 حالة وفاة و5447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: وكالات