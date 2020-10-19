إصابة وزير الصحة في جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن زويلي مخيزي قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل ولا زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس".

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.

وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة في وقت تكافح فيه البلاد ركودا اقتصاديا.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في الآونة الأخيرة من موجة ثانية من الوباء في بلد يقطنه 58 مليون نسمة، في حال تهاون المواطنون والسلطات وتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

المصدر: رويترز