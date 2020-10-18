أردوغان يهنئ تتار بفوزه في انتخابات رئاسة شمال قبرص ويتعهد بحماية حقوقها ومصالحها

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أرسين تتار بفوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، متعهدا بمواصلة العمل على حماية حقوق القبارصة الأتراك.

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وقال أردوغان، في تغريدة نشرها مساء الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أهنئ السيد أرسين تتار بانتخابه رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية باسمي وباسم الشعب التركي".

وأضاف أردوغان أن "تركيا ستواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".

كما وجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تهنئته إلى تتار بفوزه في الانتخابات، قائلا: "سنعمل سويا على تحقيق الازدهار والتقدم والأمن للقبارصة الأتراك. كما سنداف معا الحقوق والمصالح الشرعية لجمهورية شمال قبرص التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأفادت لجنة الانتخابات في شمال قبرص، اليوم الأحد، بأن تتار (60 عاما)، زعيم "حزب الوحدة الوطنية"، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث حصل على 51.74% من أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع مقابل 48.26% لمنافسه، الرئيس الحالي، مصطفى أقينجي (72 عاما)، الذي سجل نفسه كمرشح مستقل.

ويعتبر تتار من أبرز داعمي وجود دولتين مستقلتين في شبه جزيرة قبرص ويعارض بشدة إقامة فدرالية مكونة من منطقتين، وسبق أن أعلن الرئيس التركي عن دعمه لمرشح "حزب الوحدة الوطنية".

المصدر: RT