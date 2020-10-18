"بالتعاون مع الشركاء القديمين والجدد".. إسرائيل تتعهد بمنع إيران من التسلح

أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بغية منع إيران من الحصول على أسلحة جديدة، بعد إعلان طهران عن انقضاء حظر التسلح الدولي المفروض عليها.

إقرأ المزيد

وذكر غانتس في بيان أصدره اليوم: "مع انقضاء حظر التسلح بحق إيران اليوم، ينبغي أن نكون أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مدى. لم تكن إيران مشكلة خاصة بإسرائيل بل إنها بالدرجة الأولى مشكلة عالمية وإقليمية".

وتابع: "كوزير للدفاع سأواصل اتخاذ التدابير الضرورة مهما كانت بالتعاون مع شركائنا القديمين والجدد لمنع إيران من التوسع والتسلح، ويتعين على كافة الدول الانضمام إلى هذه الجهود المهمة".

ويأتي كلام غانتس عن "الشركاء القديمين والجدد" بالتزامن مع مراسم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل