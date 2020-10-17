قبرص تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قبرص أنها سجلت اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 203 حالات.

وقالت وزارة الصحة القبرصية في بيان اليوم: "ربما نكون في المرحلة الأكثر حسما في مواجهة هذا الوباء، وسوف تؤدي الزيادة المحتملة في عدد الحالات، لا محالة، إلى السيناريو الأسوأ... وهذا بالطبع شيء لا يريده أحد".

وحثت السلطات الجمهور على الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصارمة في هذه المرحلة الحاسمة من مواجهة الوباء.

وأمرت السلطات بإغلاق المطاعم والحانات في منطقة ليماسول المكتظة بالسكان في الجنوب بحلول الساعة العاشرة والنصف من مساء غد الأحد وحتى يوم 26 أكتوبر على الأقل.

وأبقت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على إجراءات عزل عام صارمة إلى حد كبير منذ مارس مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها اعتبارا من أوائل مايو. وبعد صيف هادئ نسبيا، بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل الشهر الجاري.



وسجلت قبرص 2581 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، فضلا عن 25 حالة وفاة.

المصدر: وكالات