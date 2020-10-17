وكالة: مقتل 14 عسكريا في هجوم لمسلحين على قاعدة في نيجيريا

نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر عسكري في نيجيريا، أن 14 جنديا قتلوا نتيجة هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، على قاعدة عسكرية في البلاد.

وأضاف المصدر، أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، هاجمت يوم الجمعة، بالرشاشات وقاذفات القنابل، قاعدة في مدينة جاكانا في شمال شرق البلاد. وأسفر القتال العنيف، عن مقتل 14 عسكريا.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا. وتحارب هذه الجماعة المسلحة النموذج الغربي للتعليم، ويطالبون بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء البلاد.

وتقف هذه الجماعة، وراء معظم الهجمات الإرهابية التي تنفذ بشكل عام ردا على الحملة العسكرية ضدها من جانب النيجر والكاميرون وتشاد.

المصدر: نوفوستي