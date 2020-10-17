150 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن رصد 16171 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 15650 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 150 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 136 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 705428 إصابة مؤكدة منها 43579 حالة وفاة.

ولا يزال 5608 مصابين بكورونا في المستشفيات البريطانية منهم 592 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 26.6 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالوباء 304 آلاف منها خلال اليوم الأخير.

المصدر: RT