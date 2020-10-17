قتلت بناتها الثلاث واتصلت بالشرطة وأبلغتها عن جريمتها

أكدت شرطة العاصمة النمساوية فيينا أنها تحقق مع أم قتلت بناتها الثلاث في شقة.

وذكرت الشرطة أن امرأة في سن 31 عاما اتصلت بها فجر اليوم السبت وأبلغتها بأنها قتلت أطفالها وتنوي الانتحار.

وتوجه عناصر الشرطة فورا إلى شقة في منطقة دوناوستادت، وعثروا عند أبوابها على المرأة وهي كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

كما عثر داخل الشقة على جثتي طفلتين في سن ثلاثة أعوام وثمانية أشهر وطفلة ثالثة تبلغ من العمر تسع سنوات، وكانت مصابة بجروح بليغة.

واعتقلت الشرطة المرأة، فيما تم نقل الطفلة الكبرى إلى المستشفى، لكن الأطباء في قسم العناية المركزة لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وذكرت الشرطة أن الغموض لا يزال يلف أسباب الحادث المروع.

المصدر: رويترز