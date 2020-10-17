أردوغان لترودو: ما فعلتموه يتعارض مع روح التحالف

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن تعليق كندا لتصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة بسبب نزاع قره باغ لا يتفق مع روح التحالف.

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وقالت الرئاسة التركية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن أردوغان وجاستن ترودو ناقشا في اتصال هاتفي تحسين العلاقات بين البلدين العضوين في حلف الناتو، وتعزيز التجارة الثنائية، مضيفة أنهما ناقشا أيضا التغلب على المشكلات المتعلقة بالتعاون في القطاع الدفاعي.

وقالت الرئاسة إن "أردوغان قال خلال الاتصال إن تعليق كندا تصدير بعض المعدات العسكرية إلى تركيا بسبب الصراع الأذربيجاني الأرمني ... يتعارض مع روح التحالف".

وكانت كندا قد أوقفت تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا في وقت سابق من هذا الشهر، مع تحقيقها في مزاعم بأن القوات الأذربيجانية التي تخوض حربا مع أرمينيا استخدمت هذه المعدات.

وقالت وزارة الخارجية التركية بعد الإعلان الكندي إن التعليق يظهر الكيل بمكيالين.

وجاء ذلك بعد يوم من إجراء ترودو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، ركزت على دور تركيا في نزاع قره باغ و"خططها للتموضع في جنوب القوقاز"، حسب ما جاء في بيان صدر عن حكومة يريفان.

وشكر باشينيان ترودو على قرار الحكومة الكندية وقف الصادرات العسكرية إلى تركيا، مشددا على "الأهمية المبدئية لتطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها في سياق نزاع قره باغ".

وأبدى ترودو قلقه إزاء المستجدات في قره باغ ولفت إلى الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للنزاع.

المصدر: رويترز+ RT