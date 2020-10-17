نواز شريف يتهم قائد الجيش الباكستاني بالإطاحة بحكومته

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، قائد الجيش قمر جاويد باجواه، بالإطاحة بحكومته والضغط على السلطة القضائية، وتنصيب الحكومة الحالية بقيادة عمران خان في انتخابات 2018.

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وتحدث شريف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من لندن، إلى تجمع ضم عشرات الآلاف نظمته أحزاب باكستانية معارضة، بمناسبة تدشين حملة احتجاجية في أنحاء البلاد انطلاقا من مدينة جوجرانوالا، بهدف الإطاحة بحكومة عمر خان.

وقال شريف مخاطبا الحشد: "أيها الجنرال قمر جاويد باجواه، لقد قضيت على حكومتنا التي كانت تعمل جيدا، ووضعت الأمة والدولة على مذبح رغباتك".

وفي الشهر الماضي، شكلت 9 أحزاب معارضة رئيسية تحالفا، أطلقت عليه اسم حركة باكستان الديمقراطية، وذلك لتدشين حملة ضد الحكومة في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت المحكمة العليا قد أقالت حكومة شريف عام 2017 في تهم فساد، وسافر الرجل إلى لندن في نوفمبر للعلاج.

وينفي الجيش الباكستاني التدخل في السياسة. وتجري باكستان الانتخابات المقبلة في عام 2023.

وينفي عمر خان، الذي فاز في الانتخابات الماضية ببرنامج لمكافحة الفساد، اتهامه بالوصول إلى السلطة بمساعدة الجيش. وقال رئيس الوزراء أمس الجمعة، إنه لا يخشى حملة المعارضة، ووصفها بأنها تهدف إلى ابتزازه لدفعه لإسقاط تهم الفساد عن زعمائها.

المصدر: رويترز