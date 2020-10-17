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الولايات المتحدة تعتزم إعدام سجينين اتحاديين

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الولايات المتحدة تعتزم إعدام سجينين اتحاديين
Reuters
الولايات المتحدة تعتزم إعدام سجينين اتحاديين
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قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم إعدام سجينين اتحاديين (امرأة ورجل) أدينا في جريمة قتل.

وأضافت أن ليزا مونتومري، التي قتلت امرأة حامل في عام 2004، سيتم إعدامها في الثامن من ديسمبر.

وتابعت بالقول إن براندون برنارد، الذي قتل وزيرين يانعين في 1999، مع شركائه، سيعدم في الـ 10 ديسمبر.

وسيتم تنفيذ عمليتي الإعدام بحقنة مميتة في سجن "تار هوت" بولاية إنديانا.

واستأنفت الولايات المتحدة الصيف الماضي تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي بعد توقف لمدة 17 عاما.

المصدر: رويترز

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