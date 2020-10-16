أرمينيا تعلن مقتل كبير المدعين العامين في "جمهورية قره باغ"

نعت أرمينيا اليوم الجمعة كبير المدعين في جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان، على خلفية تواصل الأعمال القتالية مع أذربيجان في المنطقة المتنازع عليها.

وأعلن مستشار النائب العام في أرمينيا، غور أبراميان، عبر صفحته في فيسبوك، عن وفاة كبير المدعين العامين في نيابة الجمهورية غير المعترف بها دوليا، كارين غريغوريان، قائلا: "المجد لكل من سقط خلال أداء واجبه".

Կարեն Արարատի Գրիգորյան, Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Ցավակցում ենք Արցախի մեր... Posted by Gor Abrahamyan on Friday, October 16, 2020

ولم يكشف أبراميان عن ملابسات وفاة كبير المدعين في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد.

المصدر: RT