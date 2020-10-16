ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس أشهر شخص على مستوى العالم وكشف عن الرجل الوحيد الذي يتجاوزه من حيث الشهرة.

وصرح ترامب، أثناء تجمع انتخابي أجراه في ولاية كارولينا الشمالية أمس الخميس: "قالوا لي يوما: أنت أشهر شخص في العالم اليوم بفارق كبير. وأجبت أن ذلك ليس صحيحا. ثم تساءلوا من هو الأشهر وقلت: المسيح".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه لا يستطيع التنافس مع المسيح من حيث الشهرة، قائلا: "اسمحوا لي برفع نظري إلى السماء فسأقول لكم إنني حتى لست قريبا من ذلك".

المصدر: إندبندنت