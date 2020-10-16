أرمينيا تتهم أذربيجان بحشد قواتها عند حدود إيران وتتوعدها بـ"ضربات مدمرة"

حملت أرمينيا أذربيجان المسؤولية عن حشد قواتها عند الحدود مع إيران، مشددة على ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن الأراضي الإيرانية.

وصرح رئيس قسم السياسة الدفاعية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع الأرمنية، ليفون آيفازيان، أثناء اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الملحق العسكري الإيراني، بهمن صديقي، بأن القوات الأذربيجانية تواصل التحشد وتنفيذ عملياتها في المناطق الحدودية وتستغل الحدود الإيرانية كغطاء، رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الأرمني.

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ولفت المسؤول إلى أن أرمينيا أكدت للجانب الإيراني مجددا على ضرورة إبعاد العمليات القتالية بمسافة آمنة عن الحدود.

وقال آيفازيان إن وزارة الدفاع الأرمنية أبلغت إيران نيابة عن قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان بأنه إذا لم يتغير الوضع في المنطقة الحدودية المذكورة فإن الجمهورية غير المعترف بها دوليا "تحتفظ بحقها في شن ضربات مدمرة ضد القوات الأذربيجانية المتواجدة في المنطقة وتحمل القيادة العسكرية والسياسية الأذربيجانية المسؤولية الكاملة عن عواقب ذلك".

وسبق أن أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسقوط نحو 50 قذيفة وصاروخا على أراضي البلاد، منذ بداية الجولة الحالية من التصعيد في قره باغ.

المصدر: وسائل إعلام أرمنية