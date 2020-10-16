تقرير روسي: تركيا تسقط خلال تدريبات ثلاثة أهداف بـ"إس-400"

أكدت وكالة "تاس" الروسية أن الجيش التركي اختبر بنجاح اليوم الجمعة منظومات "إس-400" الصاروخية التي اقتنتها من موسكو.

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ونقلت الوكالة الروسية شبه الرسمية عن مصدر عسكري دبلوماسي قوله إن العسكريين الأتراك أسقطوا خلال التدريبات ثلاثة أهداف تم إطلاقها من منظومة "إس-400"، مشيرا إلى أن السلاح الروسي أكد فعاليته.

ويأتي ذلك على خلفية تداول نشطاء ووسائل إعلام مقطع فيديو يعتقد أنه يوثق لحظة اختبار الجيش التركي لمنظومة "إس-400" خلال التدريبات الجارية قرب مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود.

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