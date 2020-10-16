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مشاهد مصورة يعتقد أنها لعملية اختبار منظومة "إس-400" من قبل تركيا

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مشاهد مصورة يعتقد أنها لعملية اختبار منظومة
Sputnik Maksim Blinov
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد أنه يوثق لحظة اختبار الجيش التركي لمنظومة "إس-400" الدفاعية التي اقتنتها أنقرة من روسيا.

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تركيا تنفذ رمايات عند سواحل البحر الأسود وسط أنباء عن نشر
تركيا تنفذ رمايات عند سواحل البحر الأسود وسط أنباء عن نشر "إس-400" في المنطقة

وأكد النشطاء أن الفيديو سجل قرب مدينة سينوب التركية المطلة على البحر الأحمر.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها تنفيذ رمايات تدريبية في هذه المنطقة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أكتوبر.

يأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بنقل الجيش التركي منظومات "إس-400" إلى منطقة تنفيذ الرمايات.

المصدر: وكالات

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