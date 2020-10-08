تركيا تنفذ رمايات عند سواحل البحر الأسود وسط أنباء عن نشر "إس-400" في المنطقة

أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها ستنفذ الأسبوع القادم رمايات تدريبية في منطقة مطلة على البحر الأسود، وسط أنباء عن نشر منظومات صاروخية روسية الصنع من طراز "إس-400" هناك.

وأطلقت البحرية التركية اليوم رسالة عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي "نافتكس" أكدت فيها أن الرمايات المقررة ستجرى قرب مدينة سينوب خلال فترة من 13 إلى 16 أكتوبر.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بنقل الجيش التركي منظومات "إس-400" إلى محافظة سامسون المطلة على البحر الأسود وتداول نشطاء لقطات تظهر رتلا ينقل مكونات من المنظومات الدفاعية روسية الصنع وهو يتجه نحو محافظة سينوب المجاورة.

المصدر: نوفوستي